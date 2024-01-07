الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

محافظ بورسعيد يهنئ
محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة الأقباط

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأخوة الأقباط بمحافظة بورسعيد، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد،  قائلًا: "يطيب لي أن أهنئ الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام"، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات.

محافظ بورسعيد يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كما أكد محافظ بوسعيد على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأضاف أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كل التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وكان محافظ بورسعيد قد شارك، أمس، الأخوة المسيحيين مراسم الاحتفالات، خلال زيارته كنيسة مار مرقص ببورفؤاد، وذلك لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة،  وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي.

محافظ بورسعيد يهنىء الأخوة الأقباط
محافظ بورسعيد يهنىء الأخوة الأقباط
محافظ بورسعيد يهنىء الأخوة الأقباط
محافظ بورسعيد يهنىء الأخوة الأقباط
محافظ بورسعيد يهنىء الأخوة الأقباط
محافظ بورسعيد يهنىء الأخوة الأقباط
محافظ بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كنيسة الاقباط عيد الميلاد

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