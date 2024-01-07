الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص فى بورفؤاد (صور)

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة  مار مرقص ببورفؤاد،  بحضور الدكتور  عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب، والعميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفواد، ولفيف من الأجهزة التنفيذية والدينية.

محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار مرقص ببورفؤاد

وهنأ محافظ بورسعيد، الأخوة الأقباط ببورسعيد بحلول عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على أن هذا العيد هو مناسبة سعيدة لمصر كلها فالشعب المصري نسيج واحد.

وكان في استقبال المحافظ، خلال زيارته لكنيسة مار مرقص ببورفؤاد، الأنبا تادرس مطران بورسعيد، حيث أكد المحافظ أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني الصلب المتلاحم، موضحًا أن هذا النسيج الوطني أحبط كافة محاولات قوى الشر من أعداء مصر لبث الفتن وزعزعة استقرار الوطن.

وأشار إلى أن مصر تزداد صلابة بصلابة وقوة شعبها، فالنسيج المصري نسيج قبطي إسلامي فرعوني، لن يقدر أحد عليه سوى الله تعالى، مضيفًا: "هذا عيد لكل المصريين".

وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة وبورسعيد بصفة خاصة في عهد في الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا لمصر مزيدًا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء

محافظ بورسعيد يشيد بروح الترابط 

وأضاف محافظ بورسعيد، أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
محافظ بورسعيد يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مار مرقص
بورسعيد كنيسة عيد قداس “سماحة البابا شنودة الثالث مئوية الميلاد”

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