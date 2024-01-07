محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية بعيد الميلاد المجيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مراسم الاحتفالات الرسمية بعيد الميلاد المجيد خلال زيارته للكاتدرائية ببورسعيد، حيث كان في استقباله الأنبا تادرس مطران بورسعيد، رافقه خلال زيارته الأجهزة الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ وممثلو الأزهر والأوقاف وجامعة بورسعيد.

كما زار محافظ بورسعيد الكنيسة الإنجيلية، حيث هنأ المحافظ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات.

وأكد محافظ بوسعيد وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

المصريون نسيج واحد

وأكد محافظ بورسعيد روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد والتي تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مؤكدًا أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وأعرب الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه الزيارة، مؤكدًا عمق الروابط والمحبة بين أبناء بورسعيد، وتبادلهم المشاعر في جميع المناسبات.

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفال الكاتدرائية

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