محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شمال سهل الحسينية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية بجنوب بورسعيد، وإزالة المزارع السمكية المخالفة بمنطقة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي.

حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ وو الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي والمهندس سيد خلف، وممثلي وزارة الري وممثلي وزارة الزراعة ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى ورى بورسعيد والصرف ومهندس محمد السعيد ممثل جهاز التعمير والتنمية الزراعية.

رسالة شكر لوزيري الري والزراعة والمسئولين عن تطوير شمال سهل الحسينية

في بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير لوزير الزراعة ومعالي وزير الري، على الجهود المثمرة في ملف تجفيف الأراضي بمنطقة شمال سهل الحسينية وتحويلها للاستزراع السمكي، كما توجه بالشكر لكافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية بالعمل، معربا عن فخره بالتعاون الذي حقق نتائج مرضية من العمل، مشددا على استمرار وتيرة التعاون والتكامل بين كافة الجهات بما يسهم في سرعة إنجاز العمل في أقرب وقت.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي من المهندس سيد خلف حول مستحدث الحد الإداري للمحافظة و البنية الأساسية المخططة والمنفذة لمنطقة شمال سهل الحسينية، كما تم استعراض الإجراءات القانونية اللازمة لمواصلة العمل، فضلا عن بعض المعوقات وسبل تذليلها للانتهاء من أعمال تجفيف المنطقة في أقرب وقت.

كما قدم ممثلي وزارة الري وممثلي الزراعة ودكتور محمد الشحات عرضا موجزا حول الموقف الحالي وما تم إنجازه من أعمال في تطوير وتنمية وتجفيف منطقة شمال سهل الحسينية، كما توجهوا بالشكر للسيد المحافظ على متابعته المستمرة لسير العمل وتذليل أي عقبات.

ومن جانبه، وجه اللواء عادل الغضبان بضرورة اتباع إجراءات تنظيمية وفنية تضمن إنجاز العمل وفقا لخطة زمنية محددة، مشددا على استمرار التنسيقات والتعاون المثمر بين الأطراف القائمة على أعمال تجفيف الأراضي وتحويلها للاستزراع السمكي، لافتا أن الأرض كانت زراعية، وعملية تحويلها للاستزراع السمكي تتطلب الكثير من الإمكانيات والجهود، قائلا يجب أن يشعر المواطن بالإنجاز الذي يتحقق على أرض الواقع.

وفي نفس السياق، وجه محافظ بورسعيد، المهندس سيد خلف، بعمل مراجعة على الخطة الزمنية مع جهات الري وحي الجنوب والتعمير والزراعة والشركات المنفذة للأعمال، لسرعة الانتهاء من عملية تجفيف الأراضي في أقرب وقت.



وشدد محافظ بورسعيد، على اتخاذ الإجراءات العاجلة وتذليل أي عقبات في هذا الشأن، مع التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بتطوير منطقة شمال سهل الحسينية وتكثيف الجهود، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة. تماشيًا مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، مؤكدا أن ملف تطوير شمال سهل الحسينية يحظى بأهمية كبرى من القيادة السياسية.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

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