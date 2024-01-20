السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سير أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث بالمنطقة الصناعية

جانب تفقد محافظ بورسعيد
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير أعمال إنشاء مجمع الصناعات (الثالث) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها محافظة بورسعيد مؤخرًا.

واستمع المحافظ، للموقف التنفيذي الحالي لإنشاء المجمع، مؤكدًا أن أعمال إنشاء مجمع الصناعات الثالث قد وصل لمراحل متقدمة، وذلك استعدادًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مجمع الصناعات الثالث، يضم 4 مجمعات صناعية تشمل عدد من الأنشطة ومنها: مواد غذائية، وغزل ونسيج، وملابس جاهزة، وبتروكيماويات، وأنشطة هندسية.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل، وتكثيف الجهود لسرعة افتتاح وتشغيل مجمع الصناعات الثالث، والذي يوفر الالآف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، ويسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتوفر فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
جانب تفقد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات الثالث
بورسعيد مجمع شركة صناعات غذائية الغضبان متقدمه

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