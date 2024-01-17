جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 15عاما لمتهم شرع في قتل سيدتين

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 15 عاما لمتهم أضرب النيران في منزل وشرع في قتل سيدتين ببورسعيد.



وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 8 من شهر سبتمبر من عام 2023 في دائرة قسم المناخ، والمتهم فيها محمد السيد محمد ويعمل بالميناء، حيث شرع في قتل المجني عليهما: هبة الله محمد صالح صالح العميري، ولبيبة السيد السيد علي الدين، وذلك عمدا مع سبق الإصرار، وقام بإضرام النيران في منزلهما، وعرض أرواحهما للخطر.



وأعد المتهم لجريمته مادة معجلة على الاشتعال ومصدر ذو لهب، وذهب إلى مكان إقامة المجني عليهما، وسكب الكثير من المادة المعجلة بالاشتعال على أبواب مسكنهما، وأوصلها بالمصدر الحراري فاشتعلت بهم النيران والتهمت المسكن وأمسكت بهما، وأحدثت النيران بالمجني عليهما إصابات متفرقة، وكان المتهم قاصدا من ذلك إزهاق روحهما، وخاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة الجهات المعنية للحريق وإخماده قبل التهامهما، وحكمت المحكمة علي المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والزمته المصاريف الجنائية.