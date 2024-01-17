الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 15عاما لمتهم شرع في قتل سيدتين

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 15 عاما لمتهم أضرب النيران في منزل وشرع في قتل سيدتين ببورسعيد.

وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 8 من شهر سبتمبر من عام 2023 في دائرة قسم المناخ، والمتهم فيها محمد السيد محمد ويعمل بالميناء، حيث شرع في قتل المجني عليهما: هبة الله محمد صالح صالح العميري، ولبيبة السيد السيد علي الدين، وذلك عمدا مع سبق الإصرار، وقام بإضرام النيران في منزلهما، وعرض أرواحهما للخطر.

وأعد المتهم لجريمته مادة معجلة على الاشتعال ومصدر ذو لهب، وذهب إلى مكان إقامة المجني عليهما، وسكب الكثير من المادة المعجلة بالاشتعال على أبواب مسكنهما، وأوصلها بالمصدر الحراري فاشتعلت بهم النيران والتهمت المسكن وأمسكت بهما، وأحدثت النيران بالمجني عليهما إصابات متفرقة، وكان المتهم قاصدا من ذلك إزهاق روحهما، وخاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة الجهات المعنية للحريق وإخماده قبل التهامهما، وحكمت المحكمة علي المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، والزمته المصاريف الجنائية.

محكمة جنايات بورسعيد دائرة قسم المناخ بورسعيد قتل سيدتين

مواد متعلقة

السجن 3 سنوات لزوجين هددا شخصًا بنشر صوره ببورسعيد

محافظ بورسعيد يشيد بجهود مجلس إدارة الغرفة التجارية لدعم جهود التنمية المستدامة

محافظ بورسعيد لأولياء الأمور: وفروا فلوس الدروس الخصوصية

250 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن بموانئ "شمالية اقتصادية القناة" خلال ديسمبر

محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية داخل لجان المدارس (صور)

محافظ بورسعيد: إقامة سوق حضرية بمنطقة التعاونيات فى الزهور

جنايات بورسعيد: المؤبد لـ متهم يروج مخدر "الميثافيتامين" للشباب

"جنايات بورسعيد": السجن 6 سنوات لـ تاجر هيروين

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل| فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس