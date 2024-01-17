الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد لأولياء الأمور: وفروا فلوس الدروس الخصوصية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الأربعاء، بتوفير أموالهم وعدم إرسال أبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، قائلًا: "بلاش دروس خصوصية.. وفروا فلوسكم اللي بتروح على الفاضي".

محافظ بورسعيد لأولياء الأمور: كتاب المدرسة هو الوحيد الذي ينافس أى مرجع خارجى

وقال "الغضبان" خلال جولته التفقدية لعدد من المدارس للاطمئنان على طلبة الإعدادية في أول أيام الامتحانات: إن كتاب المدرسة هو الوحيد الذي ينافس أي مرجع خارجي وهناك حالة رضا بين الطلاب لمستها منهم حول مستوى الامتحان والكتاب المدرسي.

وكان قد تفقد محافظ بورسعيد، صباح اليوم، مدرستي بورسعيد الإعدادية للبنين وبورسعيد الإعدادية للبنات، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وقيادات التعليم.

وأكد محافظ بورسعيد، أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة مسبقا، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13785 طالبا وطالبة، منوها أن الامتحانات تعقد من خلال 69 لجنة رئيسية.

وأشار إلى أن الامتحانات تعقد بنظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثالث على التوالي بعد تعميمها على صفوف المرحلة الإعدادية في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

كما اطلع محافظ بورسعيد على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول آرائهم في الامتحان بنظام البابل شيت الذي يطبق للعام الثالث على التوالي، كما حرص على سؤال الطلاب  حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي وآرائهم في الامتحان بشكل عام.

يذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بدأت صباح اليوم في التاسعة، بمادة العلوم بالفترة الأولى يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وتنتهي الامتحانات الأربعاء 24 يناير الجاري.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
امتحانات بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تعليم تدريبات

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