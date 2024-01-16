تفريغ 8000 طن فحم و4750 طنا من الايثلين بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم عن استمرار تفريغ الفحم بميناء شرق بورسعيد، واستقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة UBC SACRAMENTO القادمة من فنزويلا وذلك لتفريغ 8000 طن من الفحم بنظام السحب المباشر، حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت، مع إتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء على أن تغادر السفينة فور إنتهاء عمليات التفريغ إلى اليونان.

تفريغ 4750 طنا من مادة الإيثلين

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة MTM KEY WEST القادمة من دمياط وذلك لتفريغ 4750 طنا من مادة الإيثلين، لصالح محطة الصب السائل نيو هورايزون تانك ترمينال على رصيف عباس بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره لتغادر السفينة فور إنتهاء عمليات التفريغ إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة ARINGA JOY القادمة من إيطاليا وذلك لتفريغ 650 طنا رخام بالميناء.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات التفريغ على الأرصفة.

شحن 51625 ألف طن من خام الكلينكر إلى جبل طارق

وفي شأن آخر أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر والأسمنت وتفريغ فحم بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فقد استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة SPARLYRA القادمة من الاسكندريه لشحن 51625 ألف طن من خام الكلينكر إلى جبل طارق.

كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC SPRIT القادمة من ميناء العين السخنة وذلك لشحن 23 ألف طن أسمنت معبأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



كما وصل الميناء السفينة EVOLUTION القادمة من روسيا وذلك لتفريغ 23512 طن من الفحم بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت، مع إتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء .

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة LIA IEVOLI القادمة من حوض البحر المتوسط وذلك لشحن 9300 طن صودا كاوية إلى اليونان.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM A القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 2475 طن رخام بالميناء.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.