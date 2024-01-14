مرافعة النيابة فى جلسة محاكمة قاتل شقيقته ببورسعيد: قلبه حجر

قالت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل، إن قاتل شقيقته ببورسعيد قلبه حجر لم يلن لأخته، وأعد عدته ودرس فريسته وعاين محل الواقعة مرارًا وتكرارًا، ولم يكن لها في قلبه أي معنى من معاني الأخوة، فلقد ظن أنه يملكها ويملك السيطرة عليها وتقييم سلوكها، فتصدى له والدهما، فغرق المتهم في غرام نفسه وعواطف شريرة تنبع من الكراهية وخطط ونفذ جريمته.

النيابة العامة: ناقوس خطر يهدد الأمن الاجتماعي

وأشارت النيابة إلى أن ما ارتكبه المتهم الماثل أمامكم هي جريمة قتل في أبشع صورها، جريمة شنعاء، يندى لها الجبين وتروع منها الأنفس، جريمة جمعت بين خسة الطبع ودناءة النفس، فيها من الوحشية والانتقام والقتل والتنكيل ما يدل على بشاعتها وفظاعتها، فالمتهم حين ارتكبها تجرد من كل معطيات الأخوة ومعاني الرحمة ومقتضيات الإنسانية.

وتابعت النيابة قائلة إن هذه الجريمة ناقوس خطر يهدد الأمن الاجتماعي، وينذر المجتمع بضرورة التحلي بالأخلاق، وحصول المشكلات بين الوالدين والطلاق بينهما يترك آثارًا سلبية لدى الأبناء.

وأهابت النيابة العامة في ختام مرافعتها بالجميع العودة إلى الأخلاق التي ورثها المجتمع من هدى الأنبياء، مضيفة: "صاحبوا أبناءكم وأخواتكم بدلًا من مصاحبة هواتفكم المحمولة، وتتركوا أبناءكم فريسة للشيطان"، ووصفت النيابة الجريمة بأنها جريمة لا تقدم عليها الدواب.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بإنهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.

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