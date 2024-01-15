"الغضبان": نصف مليار جنيه دعم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، جلسة طارئة للمجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، لعرض ٱخر مستجدات مشروع الإسكان التعاوني بالمحافظة، بناءا على ما تم التوصل اليه خلال لقاء محافظ بورسعيد ونواب بورسعيد مع وزير الإسكان نهاية الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، وعادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ممثلا عن نواب بورسعيد، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية وممثل مديرية أمن بوسعيد، ومديري المديريات والأجهزة التتفيذية بالمحافظة.

في بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أنه تم عقد جلسة طارئة للمجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، لاستعراض نتائج الزيارة التي أجريت الاسبوع الماضي لوزير الإسكان، لوضع حل نهائي بشأن المشروع التعاوني.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المجلس التنفيذي للمحافظة صدق على تعديل القرار رقم (٥٣٤) لسنة ٢٠٢٣ لتخصيص قطعتى الأرض الكائنتين جنوب بورسعيد قبلي منطقة محمد مهران 1 على مساحة 21 فدان لصالح الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقارى لإقامة مشروع إسكان اجتماعي بدلًا من المشروع التعاوني وذلك بنفس الحدود والأبعاد والمساحة الموضحة، لمستحقي الإسكان التعاوني فقط، وذلك بناءا على المقترحات التي تم عرضها من قبل نواب محافظة بورسعيد.

وتقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد.

وأكد “الغضبان” أن المحافظة تدعم مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد جنوب بورسعيد، والمخصص لمستحقي الاسكان التعاوني بتنفيذ المرافق كاملة ( مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز)، بنحو نصف مليار جنيها.

واستعرض محافظ بورسعيد، جهود المحافظة في ملف الإسكان التعاوني منذ البدء عن إعلان المشروع، مشيرا إلى أنه تم عرض عدد من المشروعات كحل بديل لمستحقي المشروع التعاوني واهمها مشروعي الأمل والنورس، في إطار جهود جميع الأطراف المعنية لتذليل المعوقات الخاصة بالمشروع.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن وزير الاسكان أكد أن بورسعيد تعد المحافظة الأولي على مستوي الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضى الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بوسعيد، أنه سيتم مخاطبة صندوق دعم التمويل العقاري، للبدء في إعداد كراسة الشروط الخاصة بالمشروع وطرحها في أقرب وقت، كما وجه محافظ بورسعيد، مديرية الاسكان وجهات المرافق ببورسعيد بالبدء في وضع المقايسات الخاصة بالمرافق، والمعاينة الميدانية لأرض المشروع، و ذلك لسرعة البدء في توصيل المرافق بالتوازي مع إنشاء المشروع الجديد.

وتقدمت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، برئاسة النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، بالشكر إلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والسيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على التنسيق مع الساده النواب لحل مشكلة الإسكان التعاونى.

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