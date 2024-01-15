الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تخصيص طابقين لهيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام المطور ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار محمود موسي رئيس قسم القضاء الإداري ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة،  اليوم،  عقد تخصيص "طابقين" لهيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام المطور، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة،  و بما يسهم في توفير بيئة عمل متطورة لهيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والأستاذ حسن الحبال مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام،  وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

 الإشادة بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين 

وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد  الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

ومن جانبه، توجه المستشار محمود موسي رئيس قسم القضاء الإداري ورئيس هيئة قضايا الدولة ببورسعيد،  بالشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع هيئة قضايا الدولة،  مشيدا بجهوده المتواصلة للارتقاء بكافة المجالات داخل بورسعيد.

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  عن استمرار اعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية  ( النهائية ) لشارعي الحرية والجلاء  بمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق، وتماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،و ذلك تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع مجلس مدينة بورفؤاد

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير  تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارعين لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للمحافظة.

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تعاون توقيع أحكام القضاء المصري بورسعيد الغضبان

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