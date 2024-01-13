محافظ بورسعيد: رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحى ببورفؤاد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار سير العمل في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتوسعاتها بمدينة بورفؤاد، وذلك لاستيعاب المشروعات القومية الجديدة، وتماشيًا مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة.

رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببورفؤاد

وأكد محافظ بورسعيد إنشاء وتطوير وتوسعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي على أعلى درجة من الكفاءة، والتي بلغت تكلفتها ٥٨٥ مليون جنيه، وتقدر طاقتها التصميمية بـ37500 متر مكعب في اليوم، لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعي جنوب مدينة بورفؤاد، وتقدم خدمة متميزة لقاطني مشروع الإسكان الجديد، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف وجهاز تنفيذي مشروعات بورسعيد.

ووجَّه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالأعمال، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات على أعلى مستوى، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بورفؤاد، تماشيًا مع الطفرة التنموية التي شهدتها المحافظة في المجالات كافة.

جانب من جولة محافظ بورسعيد

جانب من جولة محافظ بورسعيد

جانب من جولة محافظ بورسعيد

جانب من جولة محافظ بورسعيد