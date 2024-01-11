الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى عدد من المشروعات الجارى تنفيذها

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا للوقوف على مستجدات سير الأعمال في عدد من المشروعات التنموية ومشروعات تطوير الطرق داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا في مختلف القطاعات.

محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الطرق

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري، السكرتيرالعام المساعد، واللواء محمد حسيني، مدير الجهاز التنفيذى، والأستاذ أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، ومهندس سيد خلف  والمهندسة نيرمين نشأت مدير ادارة التخطيط العمراني ومدير إدارة المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ الأعمال في مشروعات تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق، وعلى رأسها مشروعات الطرق بحي الجنوب وحي المناخ، ووجّه محافظ بورسعيد بالإسراع في أعمال تطوير عدد من الطرق بمختلف الأحياء، مشددًا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.

كما وجّه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولًا بأول من خلال المتابعة الميدانية، مشددًا على التنسيق بين كل المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
طرق تطوير المناطق بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رفع كفاءة

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