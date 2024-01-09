بدء رصف شارع الحراسات بحي الزهور في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء أعمال وضع طبقة الأسفلت الأولى لشارع الحراسات الذي يقوم بتنفيذة شركة المقاولون العرب والإشراف من جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد، وضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رصف وتوسعة الطريق وتأسيس أماكن انتظار للسيارات

وقال إن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة.

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