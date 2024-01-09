الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية يتفقدان المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية،  اليوم الثلاثاء، المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية ببورسعيد، لمتابعة مستجدات العمل لمنظومة Aci الإلكترونية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية.

 

وتابع محافظ بورسعيد ورئيس شركة «Mts»، سير العمل داخل أقسام المركز وحرصا على سؤال العاملين حول المنظومة الإلكترونية الجديدة ومدى سهولة التعامل من خلالها، وأيضا تم لقاء عدد من المواطنين للتأكد من توافر سبل الراحة لهم خلال تلقيهم الخدمة، في ظل التحول الرقمى الذي تشهده المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بانتظام العمل داخل المركز وتوفير التيسيرات اللازمة للمتعاملين، وأكد المحافظ أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (Aci)، تهدف لحماية المواطن من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية، وذلك تماشيا مع النظام الرقمى الجديد ببورسعيد في كل المجالات.

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة تساهم في تسهيل حركة تداول الشاحنات عبر الميناء، ويحقق الربط الآلى من خلال منظومة الشباك الواحد، مضيفا أن المنظومة حققت نجاحا بشكل كبير وتحقق الشفافية والمصداقية.

وأكد الربان أسامة الشريف، أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التي ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود

وتشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي يستهدف التوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانى.

جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
جانب من جولة محافظ بورسعيد ورئيس الشركة المصرية
محافظ بورسعيد منظومة “التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات بورسعيد جولة

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