نيابة الإسماعيلية تأمر بتشريح جثة بورسعيدي توفي في مصحة علاج إدمان

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية اليوم، تشريح جثة شاب من محافظة بورسعيد توفي داخل مصحة نفسية خاصة لعلاج الإدمان.

وقررت النيابة العامة أيضاً سماع أقوال النزلاء بالمركز، وذلك بعد أن وجهت أسرة الشاب المتوفي اتهامات للمركز واستناداً إلى اتهامات نزلاء المصحة باعتداء إدارتها على الشاب بالضرب، ووجود آثار تعذيب على جسده.

وتضمن قرار النيابة العامة في القضية رقم 107 لسنة 2024 جنح مركز فايد، انتداب الطب الشرعي بالإسماعيلية لإجراء تشريح جثمان المتوفي "محمد خ خ س خ" البالغ من العمر 31 عامًا، لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها إن وجدت.

كما طلبت النيابة بيان سبب الوفاة وعلاقة تلك الإصابات بالوفاة مع أخذ عينة حشوية من جسد المتوفي لبيان عما إذا كان تناول مواد مخدرة والجدول المدرج به مع أخذ مسحات حيوية لبيان عما إذا كان قد تناول مواد تو عقاقير تؤدي إلى الوفاة، وبيان إذا كان هناك ثمة تعدي جنسي عليه من الدبر من عدمه وأخذ مسحه من فتحة الشرط.



كما طلبت النيابة استدعاء مالك المصحة العلاجية والمدير المسئول عن المصحة، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وكذلك عما إذا كانت المصحة مرخصة من عدمه، وأمرت بصرف 5 أشخاص من سرايا النيابة، كما أمرت بحجز المدعو "م.ت.م.س" على أن يعرض عليها يوم السبت رفقة التحريات، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوصول إلى ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات.