الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد يُتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات القومية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والشركات المنفذة للمشروعات.

 

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في عدد من المشروعات

واستعرض محافظ بورسعيد، سير العمل ومعدلات الإنجاز حتى الآن، بعدد من المشروعات، مُشددًا على أهمية أعمال التطوير للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في جميع القطاعات لدعم خطة التنمية المستدامة.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل في المشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.

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محافظ بورسعيد مشروعات التنمية أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطوير

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