الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي أهالي حي المناخ ويوجه أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات المقررة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من أهالي حي المناخ، حيث حرص المحافظ على سؤال المواطنين حول آرائهم عن التطوير الذي شهدته محافظة بورسعيد مؤخرًا، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، ورئيس حي المناخ العميد نعمان على وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة اليوم لتفقد مشروعات تطوير الطرق.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد شهدت تطورًا غير مسبوق في مختلف المجالات، تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد.

وطالب المحافظ، أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة لهم ورفع الإشغالات التي تعيق السيولة المرورية وحركة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تعاون المواطنين في كل القطاعات مع جهود الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق الصالح العام.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على ضرورة إزالة اشغالات في قلب المحافظة فورًا لتحقيق انسيابية المرور، وكان المحافظ قد قام بجولة تفقدية لعددٍ من مشروعات تطوير الطرق التي تُقام على أرض المحافظة، موضحا أن الفترة الحالية تشهد أعمال تطوير في كل المحاور والميادين بالمحافظة ضمن خطة شاملة للارتقاء بالطرق وتسهيل الحركة للمواطنين.

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بورسعيد محلات افتتاح محافظ بورسعيد الغضبان

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