السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يبحثان مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة

جانب من اجتماع وزير
جانب من اجتماع وزير الاسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث مقترحات تنفيذ مشروعات سكنية لأهالي المحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وعدد من نواب محافظة بورسعيد.

وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، مع نواب محافظة بورسعيد المقترحات المقدمة لتنفيذ مشروعات سكنية لتوفير الوحدات السكنية لأهالي المحافظة، وتم عرض مختلف الأفكار، والاتفاق على تنفيذ عدد من الوحدات السكنية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن محافظة بورسعيد تعد المحافظة الأولي على مستوي الجمهورية من حيث الاستفادة من وحدات الإسكان لمنخفضى الدخل والمتوسط ضمن البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك في ضوء حجم الأراضي المرفقة التي وفرتها المحافظة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، هذا بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المشروعات التنموية، التى تنفذها جهات الوزارة بمحافظة بورسعيد.

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من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر الجزيل للدكتور عاصم الجزار، وقيادات الوزارة، على الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، وفى مقدمتها مشروعات الإسكان والمياه والصرف الصحي.

واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الوحدات المُنفذة بمحافظة بورسعيد منذ إطلاق المشروع، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة والجاري تنفيذها 32289 وحدة، منها 28360 وحدة تم الانتهاء منها بالفعل وتخصيصها للمستفيدين من أهالي بورسعيد.

كما تقدم نواب محافظة بورسعيد بالشكر للدكتور عاصم الجزار، واللواء عادل الغضبان، ومسئولى الوزارة والمحافظة، على تعاونهم وسرعة استجابتهم لحل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم.

 

وكان قد كشف عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أول الوزارات التي تم نقلها إلي العاصمة الإدارية، كانت وزارة الإسكان.

وأضاف وزير الإسكان خلال جولة داخل العاصمة الإدارية، أن الانتقال الذي حدث إلى العاصمة الإدارية لم يكن انتقالا ماديًا بشكل تقليدي بل هو انتقال بشكل حديث، مشيرًا إلى أن الانتقال نوعي حيث تم تقديم الكورسات للموظفين في العاصمة الإدارية الجديدة حتى يقوموا بعمل نوعي وحديث.

 

 

 

 

 

وزير الإسكان مشروعات سكنية التمويل العقاري لإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية

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