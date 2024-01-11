محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المحكمة الابتدائية بالمحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

إشادة بدور القضاء المصري ورجاله

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات بين الجانبين، حيث أشاد المحافظ بدور القضاء المصرى ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتى تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام، ومجهوداتهم الفعالة تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.

ومن جانبه، أكد المستشار هشام عبد المجيد رئيس محكمة بورسعيد على مجهودات المحافظ المتواصلة والتي حققت تطور فى مختلف قطاعات المحافظة، متمنيا دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التى تجعل من بورسعيد دائما قاطرة للتنمية.

متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق

وفي شأن آخر، كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد أجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بمحافظة بورسعيد،اعمال تطوير شارع كسري من الأمين حتى ميدان ستالنجراد، بنطاق حي المناخ،و ذلك ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة،رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،و المهندس والعميد نعمان علي نعمان رئيس الحي، وشركة المقاولون العرب، و جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد.

و أوضح محافظ بورسعيد أن أعمال تطوير الطريق شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقًا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المحكمة الابتدائية

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس المحكمة الابتدائية

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