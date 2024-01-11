الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار شحن خام الكلينكر والأسمنت بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، استمرار شحن خام الكلينكر والأسمنت وتفريغ الفحم بميناء شرق بورسعيد التابع لها.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد  السفينة SPARLYRA القادمة من الإسكندرية لشحن 51625 ألف طن من خام الكلينكر إلى جبل طارق.

كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC SPRIT القادمة من ميناء العين السخنة، لشحن 23 ألف طن أسمنت معبأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما وصل الميناء السفينة EVOLUTION  القادمة من روسيا لتفريغ 23512 طن من الفحم بنظام السحب المباشر، حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت، مع إتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة LIA IEVOLI القادمة من حوض البحر المتوسط لشحن 9300 طن صودا كاوية إلى اليونان.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM A القادمة من تركيا لتفريغ 2475 طن رخام بالميناء.

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

ميناء مواني بورسعيد ارصفة بحرية شرق بورسعيد

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