الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قاتل شقيقته في بورسعيد يصل جلسة محاكمته.. ووالده: مش هسيب حق بنتي

المحكمة
المحكمة

"انتهت بينا علاقة الدم منذ أن سفك دم أخته" هكذا صرحت أسرة "فريدة" فتاة بورسعيد المقتولة على يد شقيقها محمد نبيل، وقت وصولهم إلى محكمة جنايات بورسعيد، لحضور ثاني جلسات المحاكمة، بعد صدور قرار الطب النفسي الذي أكد صحة شقيقها الجاني في حقها وأنه خطط لقتلها وهو في كامل قواه العقلية.

ووضحت علامات الارتباك والتوتر على وجه المتهم فور دخوله قفص الاتهام، وأشار إلى محاميه هاني فوقي، أكثر من مرة للحديث معه.

وكشف محمد صفا، أن والد المجني عليها والجاني تعرض لمحاولات كبيرة من محامي نجله، والذي تم توكيله من أحد أطراف الأسرة؛ للتنازل عن حق ابنته، في محاولة لكي يفلت المتهم الذي قتل شقيقته من حبل المشنقة.

وقال "صفا" إن الأب رفض كل المحاولات والضغوط، وأكد أن نجله قتل فرحة عمره "فريدة"، وأن علاقة الأبوة قد انتهت مع سفك الدم، وأنه لن يتنازل وسوف يظل متمسكًا بالحق القانوني لابنته حتى ترتاح في قبرها.

وكان قد وصل المتهم وسط حراسة مشددة إلى محكمه الجنايات، وذلك أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس لبدء ثاني جلسات محاكمته في القضية رقم 4818 لسنة 2023.

وتعود أحداث الواقعة إلى 11 سبتمبر 2023،  حيث أقدم المتهم محمد نبيل على قتل شقيقته العروس فريدة نبيل، بعد أن جاء من محافظة القاهرة بعد غياب طال لمدة عامين، وأعد لذلك الغرض 3 أاسلحة بيضاء عبارة عن سكين كبير وآخر صغير ومطواة، وظل 3 أيام يخطط لموعد وطريقة ومكان جريمته، حتى تمكن من قتلها أسفل منزلها عن طريق عدة طعنات ذبحية وقطعية وطعنية، وذلك بحي المناخ.

المحكمة
المحكمة
المحكمة
المحكمة
بورسعيد جنايات محكمة قاتل أخ بذبح شقيقه

الأكثر قراءة

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

رئيس الوزراء: الأزمة الاقتصادية خانقة وغير مسبوقة وسنتجاوزها

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

على رأسهم الشناوى.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم إفريقيا لآخر مرة

فتش عن المرأة.. القصة الكاملة لـ"رشوة مناقصات مياه أسوان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت