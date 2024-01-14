قاتل شقيقته في بورسعيد يصل جلسة محاكمته.. ووالده: مش هسيب حق بنتي

"انتهت بينا علاقة الدم منذ أن سفك دم أخته" هكذا صرحت أسرة "فريدة" فتاة بورسعيد المقتولة على يد شقيقها محمد نبيل، وقت وصولهم إلى محكمة جنايات بورسعيد، لحضور ثاني جلسات المحاكمة، بعد صدور قرار الطب النفسي الذي أكد صحة شقيقها الجاني في حقها وأنه خطط لقتلها وهو في كامل قواه العقلية.

ووضحت علامات الارتباك والتوتر على وجه المتهم فور دخوله قفص الاتهام، وأشار إلى محاميه هاني فوقي، أكثر من مرة للحديث معه.

وكشف محمد صفا، أن والد المجني عليها والجاني تعرض لمحاولات كبيرة من محامي نجله، والذي تم توكيله من أحد أطراف الأسرة؛ للتنازل عن حق ابنته، في محاولة لكي يفلت المتهم الذي قتل شقيقته من حبل المشنقة.

وقال "صفا" إن الأب رفض كل المحاولات والضغوط، وأكد أن نجله قتل فرحة عمره "فريدة"، وأن علاقة الأبوة قد انتهت مع سفك الدم، وأنه لن يتنازل وسوف يظل متمسكًا بالحق القانوني لابنته حتى ترتاح في قبرها.

وكان قد وصل المتهم وسط حراسة مشددة إلى محكمه الجنايات، وذلك أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس لبدء ثاني جلسات محاكمته في القضية رقم 4818 لسنة 2023.

وتعود أحداث الواقعة إلى 11 سبتمبر 2023، حيث أقدم المتهم محمد نبيل على قتل شقيقته العروس فريدة نبيل، بعد أن جاء من محافظة القاهرة بعد غياب طال لمدة عامين، وأعد لذلك الغرض 3 أاسلحة بيضاء عبارة عن سكين كبير وآخر صغير ومطواة، وظل 3 أيام يخطط لموعد وطريقة ومكان جريمته، حتى تمكن من قتلها أسفل منزلها عن طريق عدة طعنات ذبحية وقطعية وطعنية، وذلك بحي المناخ.

المحكمة