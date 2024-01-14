وصول قاتل شقيقته لمحكمة الجنايات لبدء ثاني جلسات محاكمته ببورسعيد

وصل محمد نبيل المتهم بقتل شقيقته العروس بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، وسط حراسة مشددة، إلى محكمة الجنايات وذلك أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس لبدء ثاني جلسات محاكمته في القضية رقم 4818 لسنة 2023.

ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بإلقاء بيانها أمام المحكمة، وذلك في وجود المتهم داخل القفص، وبعد أن وصل للمحكمة تقرير الطب النفسي والذي أكد أن المتهم لا يعاني من أية أعراض وأنه مدرك لكل أفعاله ومسئولا عنها، وتصدر المحكمة قرارها في نهاية الجلسة بالتأجيل أو النطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر سبتمبر من عام 2023، حيث أقدم المتهم محمد نبيل علي قتل شقيقته العروس فريدة نبيل، وذلك بعد أن جاء من محافظة القاهرة بعد غياب طال لمدة عامين، وأعد لذلك الغرض 3أاسلحة بيضاء عبارة عن سكين كبير وآخر صغير ومطواة، وظل 3 أيام يخطط لموعد وطريقة ومكان جريمته، حتى تمكن من قتلها أسفل منزلها عن طريق عدة طعنات ذبحية وقطعية وطعنية، وذلك بحي المناخ.

وقال محمد صفا محامي المجني عليها، إن هيئة المحكمة قررت في الجلسة الأولى إحالة المتهم بإنهاء حياة شقيقته إلى مصلحة الطب النفسي؛ للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية.

وأردف: كل الأوراق تثبت أن المتهم على إدراك وعلى مسؤولية كاملة عن كل أفعاله لكونه خطط ودبر للجريمة على مدى طويل وذلك يتطلب عقل واعي لافعالة.

وأضاف محمد صفا محامي المجني عليها أن المتهم أنهى حياة شقيقته، بعدما أوهم نفسه أنه كان يتعرض لمضايقات منه في صغره، ما دفعه لارتكاب تلك الجريمة البشعة وسط الشارع وأمام المارة.