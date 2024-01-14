الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول قاتل شقيقته لمحكمة الجنايات لبدء ثاني جلسات محاكمته ببورسعيد

حبس متهم
حبس متهم

وصل محمد نبيل المتهم بقتل شقيقته العروس بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، وسط حراسة مشددة، إلى محكمة الجنايات وذلك أمام الدائرة الثانية برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس لبدء ثاني جلسات محاكمته في القضية رقم 4818 لسنة 2023.

ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بإلقاء بيانها أمام المحكمة، وذلك في وجود المتهم داخل القفص، وبعد أن وصل للمحكمة تقرير الطب النفسي والذي أكد أن المتهم لا يعاني من أية أعراض وأنه مدرك لكل أفعاله ومسئولا عنها، وتصدر المحكمة قرارها في نهاية الجلسة بالتأجيل أو النطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر سبتمبر من عام 2023،  حيث أقدم المتهم محمد نبيل علي قتل شقيقته العروس فريدة نبيل، وذلك بعد أن جاء من محافظة القاهرة بعد غياب طال لمدة عامين، وأعد لذلك الغرض 3أاسلحة بيضاء عبارة عن سكين كبير وآخر صغير ومطواة، وظل 3 أيام يخطط لموعد وطريقة ومكان جريمته، حتى تمكن من قتلها أسفل  منزلها عن طريق عدة طعنات ذبحية وقطعية وطعنية، وذلك بحي المناخ.

وقال محمد صفا محامي المجني عليها، إن هيئة المحكمة قررت في الجلسة الأولى إحالة المتهم بإنهاء حياة شقيقته إلى مصلحة الطب النفسي؛ للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية.

وأردف: كل الأوراق تثبت أن المتهم على إدراك وعلى مسؤولية كاملة عن كل أفعاله لكونه خطط ودبر  للجريمة على مدى طويل وذلك يتطلب عقل واعي لافعالة.

وأضاف محمد صفا  محامي المجني عليها أن المتهم أنهى حياة شقيقته، بعدما أوهم نفسه أنه كان يتعرض لمضايقات منه في صغره، ما دفعه لارتكاب تلك الجريمة البشعة وسط الشارع وأمام المارة.

النيابة تتلي مرافعتها اليوم أمام هيئة المحكمه وبحضور المتهم داخل القفص بورسعيد جنايات قتل شقيقته

الأكثر قراءة

وول ستريت جورنال: عملية الاحتلال العسكرية للسيطرة على جنوب غزة "صعبة"

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

أمطار على السواحل الشمالية.. وانخفاض الحرارة مستمر

مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

متوفر جميع ترددات قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 عاملا من قطاع غزة في بديا غرب سلفيت

غرق عشرات مراكز الإيواء فى قطاع غزة بفعل مياه الأمطار الغزيرة

معاريف: جندي الاحتياط المقتول في غزة تابع للواء "ساعر مجولان"