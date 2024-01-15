الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ممنوع اصطحاب المحمول".. "تعليم بورسعيد" تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية

الدكتورة هالة عبد
الدكتورة هالة عبد السلام

ترأست الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

حضر الاجتماع كل من محمود بدوي، مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبدالمقصود، مدير عام الشئون التنفيذية، والأستاذ ياسر صلاح، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.

ورحبت وكيل أول الوزارة بالحضور، لافتة إلى أن أعمال الامتحانات مهمة وطنية يحب أداؤها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع، مع اعتبار التعليم أمنًا قوميًا لا مساس به ولا تقصير فيه، مشيرة إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

وشددت الدكتورة هالة عبدالسلام على الحضور، بعدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية أو الملاحظين باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية لمقر اللجنة، وأن من يخالف ذلك أو يتهاون سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزاء الرادع، سواء كان من الطلاب أو الملاحظين.

ووجهت “عبدالسلام” الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم، باعتبارهم أمانة لدينا مع الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم سلوكيًا أو من يضبط في حالة غش.

وشددت الدكتورة هالة عبدالسلام على رؤساء اللجان ضرورة التواصل الفوري حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد الامتحانات لسرعة التصرف واستكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في بورسعيد خلال الفترة من 17 وحتى 24 يناير الجاري بنظام الورقة الامتحانية "بابل شيت" تلك التجربة الرائدة التي تنفرد بها المحافظة وتم تعميمها على صفوف المرحلة الإعدادية بالكامل.

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