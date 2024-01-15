جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ وحماية الشواطئ

استقبل أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، الوفد المسند إليه توريد وتركيب معمل هندسة المواني وحماية الشواطئ بكلية الهندسة، بحضور دكتور إيهاب رشاد طلبه أستاذ هندسة الموانئ والسواحل بكلية الهندسة ورئيس اللجنة الفنية.

ويتكون الوفد من أعضاء جهاز الخدمة الوطنية مقاول المشروع و Simon Tiedeman المدير الفني بمعهد HR Wallingford بإنجلترا والمسند اليه تصنيع وتوريد وتركيب أجهزة معمل الموانئ وحماية الشواطئ.

ويعد هذا المعمل هو الأحدث في العالم في عمل الدراسات والأبحاث العلمية وإجراء التجارب المعملية Physical Modelling في توليد الأمواج بشكل يحاكي الطبيعة البحرية وتأثير الأمواج علي منشأت الموانئ وحماية الشواطئ وأنتقال الرواسب علي السواحل ودراسة ظاهرة النحر والترسيب للشواطئ.

كما يحاكي المعمل اجراء التجارب المعملية علي منشأت المياه العميقة كمنشأت إستكشاف البترول والغاز الطبيعي ومحطات توليد الطاقة من الامواج والرياح.



ويخدم معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ الأقسام العلمية المختلفة بكلية الهندسة ومنها قسم الهندسة المدنية وقسم القوي الميكانيكية وقسم الهندسة البحرية وقسم إدارة المشروعات.

ويساهم هذا المعمل بشكل كبير في دراسة المشروعات القومية الضخمة التي تتبناها الدولة المصرية في الوقت الحالي والمتعلقة بحماية الشواطئ المصرية من ظاهرة النحر وكذلك إنشاء وتطوير الموانئ المصرية ومشروعات توليد الطاقة من الأمواج والرياح.

وفي شأن آخر، وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار محمود موسي رئيس قسم القضاء الإداري ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، عقد تخصيص « طابقين » لهيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام المطور، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة، و بما يسهم في توفير بيئة عمل متطورة لهيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ حسن الحبال مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال القضاء المصري في تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

ومن جانبه، توجه المستشار محمود موسي رئيس قسم القضاء الإداري ورئيس هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، بالشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع هيئة قضايا الدولة، مشيدا بجهوده المتواصلة للارتقاء بكافة المجالات داخل بورسعيد.

جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ

جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ

جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ