الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ وحماية الشواطئ

جامعة بورسعيد تستقبل
جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ

استقبل أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، الوفد المسند إليه توريد وتركيب معمل هندسة المواني وحماية الشواطئ بكلية الهندسة، بحضور دكتور إيهاب رشاد طلبه أستاذ هندسة الموانئ والسواحل بكلية الهندسة ورئيس اللجنة الفنية.

ويتكون الوفد من أعضاء جهاز الخدمة الوطنية مقاول المشروع و Simon Tiedeman المدير الفني  بمعهد HR Wallingford بإنجلترا والمسند اليه تصنيع وتوريد وتركيب أجهزة معمل الموانئ وحماية الشواطئ.

ويعد هذا المعمل هو الأحدث في العالم في عمل الدراسات والأبحاث العلمية وإجراء التجارب المعملية Physical Modelling في توليد الأمواج بشكل يحاكي الطبيعة البحرية وتأثير الأمواج علي منشأت الموانئ وحماية الشواطئ وأنتقال الرواسب علي السواحل ودراسة ظاهرة النحر والترسيب للشواطئ.

كما يحاكي المعمل اجراء التجارب المعملية علي منشأت المياه العميقة كمنشأت إستكشاف البترول والغاز الطبيعي ومحطات توليد الطاقة من الامواج والرياح.


ويخدم معمل هندسة الموانئ وحماية الشواطئ الأقسام العلمية المختلفة بكلية الهندسة ومنها قسم الهندسة المدنية وقسم القوي الميكانيكية وقسم الهندسة البحرية وقسم إدارة المشروعات.

ويساهم هذا المعمل بشكل كبير في دراسة المشروعات القومية الضخمة التي تتبناها الدولة المصرية في الوقت الحالي والمتعلقة بحماية الشواطئ المصرية من ظاهرة النحر وكذلك إنشاء وتطوير الموانئ المصرية ومشروعات توليد الطاقة من الأمواج والرياح.

وفي شأن آخر، وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار محمود موسي رئيس قسم القضاء الإداري ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة،  اليوم،  عقد تخصيص « طابقين » لهيئة قضايا الدولة بمبنى الديوان العام المطور، وذلك في إطار التعاون المثمر بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة،  و بما يسهم في توفير بيئة عمل متطورة لهيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والأستاذ حسن الحبال مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام،  وعدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وأشاد محافظ بورسعيد بدور رجال القضاء المصري في تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد  الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

ومن جانبه، توجه المستشار محمود موسي رئيس قسم القضاء الإداري ورئيس هيئة قضايا الدولة ببورسعيد،  بالشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع هيئة قضايا الدولة،  مشيدا بجهوده المتواصلة للارتقاء بكافة المجالات داخل بورسعيد.

جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ
جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ
جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ
جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ
جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ
جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ
جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ
جامعة بورسعيد تستقبل وفد تركيب أجهزة معمل الموانئ
معمل تجارب مياه البحار بورسعيد جامعة بورسعيد

مواد متعلقة

إحالة أوراق قاتل شقيقته "عروس بورسعيد" للمفتي

محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى بورفؤاد

مرافعة النيابة فى جلسة محاكمة قاتل شقيقته ببورسعيد: قلبه حجر

قاتل شقيقته في بورسعيد يصل جلسة محاكمته.. ووالده: مش هسيب حق بنتي

وصول قاتل شقيقته لمحكمة الجنايات لبدء ثاني جلسات محاكمته ببورسعيد

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال إنشاء مجمع الصناعات المغذية الثالث

محافظ بورسعيد: رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحى ببورفؤاد

ياسمين.. خريجة تربية رياضية تبيع "البليلة" لمساعدة زوجها فى بورسعيد

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟