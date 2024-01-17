الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

250 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن بموانئ "شمالية اقتصادية القناة" خلال ديسمبر

سفينة
سفينة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر ديسمبر  الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4،084،111 طن كطاقة محققة، و350،188 حاوية مكافئة من خلال استقبال 250 سفينة متنوعة خلال الشهر.

250 سفينة بحمولة 4،1 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال ديسمبر

وكشف  البيان عن استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية 31 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 294،460  طن، وعدد حاويات 29،012  حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفينة بضائع عامة، و9 سفن صب سائل، وسفينة رورو و2 سفينة تحولت ساحلي وعدد 33  قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر ديسمبر 113 سفينة حاويات و6 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، و10 سفينة ملح و3 سفينة فحم وسفينة طرود وسفينة بارج وسفينه تابعة لهيئة قناة السويس، بطاقة محققة 3،627،169 طن، وعدد حاويات 321،176حاوية مكافئة.

واستقبل ميناء العريش البحري 28 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 162،482 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر والذي يستقبل  سفن صب جاف بحمولات كبيرة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا عن تعزيز إمكانيات موانئها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانئها التابعة لاستيعاب مختلف أنواع السفن.

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IMG-20240117-WA0066
بورسعيد موانئ شهر قناة السويس أرصفة

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