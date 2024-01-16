الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جنايات بورسعيد: المؤبد لـ متهم يروج مخدر "الميثافيتامين" للشباب

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، المؤبد لمتهم يروج الميثافيتامين للشباب ببورسعيد.

 

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر أكتوبر من عام 2022 والمتهم فيها حسام حسن علي محمد أبوطالب، والذي يبلغ من العمر 19 عاما، ويعمل مبلط حيث أحرز بقصد الإتجار، مخدرا للميثافيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض مطواة.


وشهد محمد هشام شعبان نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد، بأنه حال مروره الأمني بالطريق العام أبصر المتهم ممسكا بيده سلاحا فضبطته والسلاح، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 كيسا للميثافيتامين المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وثبت معمليا أن المضبوطات لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنت جرام وستة من عشرة من الجرام.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه عما أسند اليه، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.

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IMG-20240116-WA0183
جنايات بورسعيد سجن أحباط ترويج جنايات بورسعيد

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