"جنايات بورسعيد": السجن 6 سنوات لـ تاجر هيروين

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات، ويعد أخطر مروجوي الهيروين.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 7 من شهر أكتوبر من عام 2023 بدائرة قسم بورفؤاد والمتهم فيها أحمد زكي محمد كمال حمودة مقيم بمساكن الفيروز، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا للهيروين، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة.

وشهد محمد السيد العراقي، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة بورفؤاد ثاني بأنه بضبط المتهم بإذن من النيابة العامة وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 لفافة لجوهر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء.

وثبت معمليًا أن المضبوطات للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنت 14 جرامًا و17 جزءًا من الجرام.

وحكمت المحكمه بمعاقبة المتهم بالسجن ست سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر والسلاح الناري الأبيض المضبوطين.