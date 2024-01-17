الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية داخل لجان المدارس (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، سير وانتظام امتحانات الصف الثالث الإعداداي داخل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنين ومدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وقيادات التعليم.

 

كما تفقد المحافظ لجان الامتحان واطلع على الورقة الامتحانية، وحرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي وآرائهم في الامتحان بشكل عام، مشيرًا إلى أن الامتحانات تجرى بنظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثالث على التوالي بعد تعميمها على صفوف المرحلة الإعدادية في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

 

وأكد المحافظ، أن إدارة تعليم بورسعيد أنهت استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طبقًا للجداول المعلنة مسبقًا، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13785 طالبًا وطالبة، منوهًا بأن الامتحانات ستعقد من خلال 69 لجنة.

 

وشدد المحافظ على استمرار توفير كل سبل الراحة للطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متمنيًا للطلاب النجاح والتوفيق.

 

يذكر أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بدأت صباح اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري في تمام التاسعة، بمادة العلوم بالفترة الأولى، يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية، وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري.

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امتحانات بورسعيد بجولة تفقدية مفاجئة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التعليم

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