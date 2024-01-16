الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: إقامة سوق حضاري بمنطقة التعاونيات في الزهور

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء،  اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل بالأحياء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد،  الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها في مختلف الأحياء،  موجها بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية الجديدة في أقرب وقت.

وأعلن محافظ بورسعيد، عن إقامة سوق حضاري بمنطقة تعاونيات الزهور،  ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية مميزة،  تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وتحقق الشكل الجمالي للمحافظة،  موجها بالبدء في وضع الدراسة التفصيلية لمشروع السوق لسرعة تنفيذه في أقرب وقت.

كما وجه اللواء عادل الغضبان،  خلال الاجتماع برفع كفاءة جميع «دورات المياه» على شاطيء بورسعيد،  ومتابعة صيانتها بصفة مستمرة للحفاظ على ما يتم من أعمال رفع كفاءة،  وذلك ضمن الخدمات المقدمة للارتقاء بالشواطىء.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بالتوسع في أعمال الجمع المنزلي في مختلف أحياء بورسعيد وزيادة المسطحات الخضراء بنطاق المحافظة، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية المميزة لبورسعيد.

 

وأشار إلى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقوموا بالمرور على المنازل  لجمع القمامة والمخلفات، كما سيتم تقسيم العمل لورديات،  وزيادة أعداد العمالة، وتكثيف العمل في جمع  النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية.

وأكد محافظ بورسعيد، تقديم كافة الدعم لجميع المشروعات التي تحقق سبل الراحة للمواطنين وتساهم في العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف،  للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.

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بورسعيد تطوير اقامه سوق أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تسلم

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