السجن 3 سنوات لزوجين هددا شخصًا بنشر صوره ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، بالسجن 3 سنوات لزوجين هددا شخصا بنشر صوره الخادشة للحياء أو دفع مليون جنيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير.



السجن 3 سنوات لزوجين

وترجع أحداث الواقعة إلى يوم 7 من شهر يونيو من عام 2023 في قسم المناخ، والمتهم فيها كل من زوجين وهما: م ا ا، وه ا ع ا، وذلك لقيامهما بتهديد المجني عليه م م ا، عن طريق “واتس آب” بإفشاء ونشر صور خادشة لشرفه وللحياء، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب الزوجين المتهمين من المجني عليه مليون جنيه، واعتديا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه، واعتديا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهكا حرمة الحياة الخاصة، وأرسلا بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون رضاء المجني عليه، وكان لهما حسابا شخصيا خاصا بهدف ارتكاب الجرائم، وتعمد الزوجين المتهمين إزعاج ومضايقة المجني عليه.

وأوضح المجني عليه في شهادته أمام جهات التحقيق، أن الزوجة المتهمة الثانية تواصلت معه هاتفيا للاتفاق معه على بعض من الأعمال المعمارية، وتجاذبت معه الحديث وأوهمته بتعلقها به، ونشأ بينهما علاقة عاطفية، والتقط المجني عليه خلال العلاقة العديد من الصور الضوئية الخاصة به مجردا مما يستر عورته، وأرسلها إليها علي واتس آب، وكانت ترسل له المتهمة بعضا من الصور اعتقد أنها تخصها وتبين عكس ذلك، وبعد أن تحصلت المتهمة منه على تلك الصور والمقاطع المرئية هددته كتابة عبر التطبيق بنشر ما حصلت عليه وإنباء أهله وقرنائه، وبذلك أن لم يدفع مبلغ مليون جنيه، وبعد رفضه أرسلت المقاطع لقرنائه وأقاربه.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين 3 سنوات ومصادرة المضبوطات ومحو المحادثات.