الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بجهود مجلس إدارة الغرفة التجارية لدعم جهود التنمية المستدامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدة موضوعات مع مجلس إدارة الغرفة التجارية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ محمد سعده رئيس الغرفة التجارية،واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

محافظ بورسعيد: إقامة معرض «أهلا رمضان» خلال 15 فبراير القادم حتى ١٥ مارس

واستعرض المحافظ، عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتي ساهمت في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن، موضحًا أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازي لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية،   للحفاظ على ماتم إنجازه من أعمال تنموية،  والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير في كافة المجالات، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول،  وتخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لدعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة من خلال دعم التجارة واقامه اسواق حضارية، تماشيا مع خطة المحافظة بإقامة الاسواق الحضارية والقضاء علي الأسواق العشوائية.

واكد المحافظ علي انطلاق معرض «أهلا رمضان» خلال 15 فبراير القادم، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وبالتنسيق مع الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة الأستاذ محمد سعدة، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة المعرض على ٱعلى مستوى،  وسيشمل كافة احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وغير الغذائية، فضلا عن عرض السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

ومن جانبه، توجه محمد سعده، رئيس الغرفة، بالشكر إلى محافظ بورسعيد، للموافقة على مطلب الغرفة التجارية ببورسعيد بتخصيص قطعة أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك استجابة لمطالبهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هناك خطوط اتصال مفتوحة مع كافة الجهات التنفيذية لبحث ودراسة تخصيص أرض لإقامة سوق جملة للخضروات والفاكهة والأسماك، لتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تلبي احتياجات المواطن في إطار مبادرات محافظة بورسعيد المختلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد الغرفة التجارية أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رمضان أسعار

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