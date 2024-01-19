محافظ بورسعيد يلتقي لآراء رواد مسجد الرحمة عقب آداء صلاة الجمعة

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الرحمة بحي الشرق، بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي رواد مسجد الرحمة بحي الشرق عقب أداء صلاة الجمعة

والتقى محافظ بورسعيد، رواد المسجد عقب الصلاة، وحرص على الاستماع لٱرائهم حول ما تشهده المحافظة من تنمية وتطوير في عدد من المجالات، فضلا عن الاستماع لمقترحاتهم نحو مزيد من التطوير.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم موضوع «مجتمع بلا إدمان..المخدرات طريق الهلاك»، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الخمرة فإنها مفتاح كل شر، وأن الله ميز الإنسان بالعقل على سائر المخلوقات حتى يعقل شرائع الله، وضرر الإدمان لا يقع على المدمن وحده بل على المجتمع كله وتناول المخدرات لا يقتصر على إذهاب العقل والصحة والكرامة بل هي طريق الفوضى وانهيار المجتمعات والقيم والمبادئ وطريق النجاة من مخاطر المخدرات والإدمان هي الرجوع الى الدين وتمسك الشباب بتعاليم الدين والصحبة الصالحة لها دورها في النجاة من المخدرات فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.

استمرار أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع الجلاء

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع الجلاء من شارع ٢٣يوليو حتي شارع ١٢، بعد التوسعات اللازمة للجزيره الوسطى والأرصفة الجانبية ونهو شبكة بالوعات الامطار وتركيب الإنترلوك وأعمال تركيب أعمدة الإضاءة بعد صيانتها وأعمال المسطحات الخضراء.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تسير ليلا ونهارا لسرعة نهو تطوير الطريق في أقرب وقت، مشيرا أن تطوير الشارع يشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

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