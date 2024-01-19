الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي لآراء رواد مسجد الرحمة عقب آداء صلاة الجمعة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الرحمة بحي الشرق،  بحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي رواد مسجد الرحمة بحي الشرق عقب أداء صلاة الجمعة

والتقى محافظ بورسعيد، رواد المسجد عقب الصلاة، وحرص على الاستماع لٱرائهم حول ما تشهده المحافظة من تنمية وتطوير في عدد من المجالات،  فضلا عن الاستماع لمقترحاتهم نحو مزيد من التطوير.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم موضوع «مجتمع بلا إدمان..المخدرات طريق الهلاك»، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الخمرة فإنها مفتاح كل شر، وأن الله ميز الإنسان بالعقل على سائر المخلوقات حتى يعقل شرائع  الله، وضرر الإدمان لا يقع على المدمن وحده بل على المجتمع كله وتناول المخدرات لا يقتصر على إذهاب العقل والصحة والكرامة بل هي طريق الفوضى وانهيار المجتمعات والقيم والمبادئ وطريق النجاة من مخاطر المخدرات والإدمان هي الرجوع الى الدين وتمسك الشباب بتعاليم الدين والصحبة الصالحة لها دورها في النجاة من المخدرات فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.

استمرار أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع الجلاء

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع الجلاء من شارع ٢٣يوليو حتي شارع ١٢، بعد التوسعات اللازمة للجزيره الوسطى والأرصفة الجانبية ونهو شبكة بالوعات الامطار وتركيب الإنترلوك وأعمال تركيب أعمدة الإضاءة بعد صيانتها وأعمال المسطحات الخضراء.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تسير ليلا ونهارا لسرعة نهو تطوير الطريق في أقرب وقت، مشيرا أن تطوير الشارع يشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،
IMG-20240119-WA0071
IMG-20240119-WA0071
IMG-20240119-WA0075
IMG-20240119-WA0075
الجمعة محاغظ بورسعيد أداء خطبة الجمعة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد

مواد متعلقة

بحضور وزراء وعلماء.. انطلاق المسابقة الدولية لحفظ القرآن 2 فبراير ببورسعيد

25 ألف سائح بميناء بورسعيد ضمن حركة السياحة البحرية 2023

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال الرصف بشارع الجلاء

محافظ بورسعيد: توزيع 30 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

جنايات بورسعيد تقضى بالسجن 15عامًا لمتهم شرع فى قتل سيدتين

السجن 3 سنوات لزوجين هددا شخصًا بنشر صوره ببورسعيد

محافظ بورسعيد يشيد بجهود مجلس إدارة الغرفة التجارية لدعم جهود التنمية المستدامة

محافظ بورسعيد لأولياء الأمور: وفروا فلوس الدروس الخصوصية

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

"أسوشيتد برس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر بالجنيه المصري والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس