محافظ بورسعيد: استمرار أعمال الرصف بشارع الجلاء

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية بشارع الجلاء من شارع ٢٣ يوليو حتى شارع ١٢، وذلك بعد التوسعات اللازمة للجزيرة الوسطي والأرصفة الجانبية ونهو شبكة بالوعات الأمطار وتركيب الإنترلوك وأعمال تركيب أعمدة الإضاءه بعد صيانتها وأعمال المسطحات الخضراء.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تسير ليلًا ونهارًا لسرعة نهو تطوير الطريق في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن تطوير الشارع يشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجّه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للمحافظة.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع مجلس مدينة بورفؤاد.

وفي شأن آخر، استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السلع الغذائية الرمضانية والأصناف التي تحتوي عليها الكرتونة الرمضانية، موضحًا أنه سيتم توزيع ثلاثين ألف كرتونة سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وللعاملين بالديوان العام والمديريات والأحياء بمحافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، كما أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء محمد التايب، مستشار المحافظ للعلاقات العامة والإعلام.

وأوضح محافظ بورسعيد أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم بدء توزيع 15 ألف كرتونة اعتبارًا من 10 فبراير على الأسر الأكثر احتياجًا، وسيتم توزيع 15 ألف أخري، اعتبارًا من 25 فبراير للعاملين بالديوان العام، والمديريات والأحياء.

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