الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: توزيع 30 ألف كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، السلع الغذائية الرمضانية والأصناف التي تحتوي عليها الكرتونة الرمضانية، موضحا انه سيتم توزيع ثلاثين ألف كرتونة سلع غذائية  للأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وللعاملين بالديوان العام والمديريات والاحياء بمحافظة بورسعيد في  إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن كرتونة السلع الغذائية تحتوي على مختلف السلع الغذائية الرمضانية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك،  كما أنه تم اختيار أجود أنواع السلع الغذائية والرمضانية بالكراتين التي سيتم توزيعها، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء محمد التايب مستشار المحافظ للعلاقات العامة والاعلام.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات،  ليحصلوا على دعم المحافظة من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال الشهر المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه سيتم بدء توزيع 15 الف كرتونه اعتبارا من 10 فبراير علي الأسر الأكثر احتياجا، وسيتم توزيع 15الف آخري اعتبارا من  25 فبراير للعاملين بالديوان العام،والمديريات والأحياء.

 

محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
محافظ بورسعيد يتفقد السلع الغذائية الرمضانية
اللواء عادل الغضبان السلع الغذائية محافظة بورسعيد كرتونة السلع الغذائية السلع الغذائية الرمضانية

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