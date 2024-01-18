الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

25 ألف سائح بميناء بورسعيد ضمن حركة السياحة البحرية 2023

سائحين بميناء بورسعيد
سائحين بميناء بورسعيد

حقق ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أرقامًا قياسية لحركة السياحة البحرية وزيادة كبيرة في عدد الزوار على التوالي في الموسم السياحي من العام الماضي 2023.

ووفقًا لبيان المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شهد الميناء منذ فترة نشاطًا ملحوظًا في استقبال رحلات سياحة اليوم الواحد  لليخوت والسفن السياحية العملاقة بمختلف أشكالها وجنسياتها ضمن جولاتهم الأولى بزيارتهم لمصر، وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية فى مصر واستقبال ما يقرب من 25.440 راكبًُا وطاقمًا بحريًا قدموا على متن 18 سفينة و4 يخوت سياحية من بينها السفينة كريستال السماوية، كوستا باسيفكا، باسيفيك ورلد، نوتيكا، نورويجان جيم، رزليانت ليدى، بروليس، اماديا، سيرينا، كلب ميد 2، شاديانا، بوليت، سيلفانا سيلفر، واليخوت اليخت هارموني، في اطار رحلات سياحة اليوم الواحد بواقع رحلتين منتظمتين في النصف الأول من العام الجاري واليخت اميرالد سقارة، جينيس.

أكبر مكتبة عائمة في العالم

جدير بالذكر أن ميناء بورسعيد السياحي، استقبل السفينة لوجوس هوب أكبر مكتبة عائمة في العالم والتي استمرت قرابة 20 يومًا بالميناء، ووصل عدد زائريها إلى أكثر من 100 ألف زائر بخلاف الأطفال وكبار السن وذوي القدرات الخاصة لزيارة المعرض القائم على متنها، حيث توافدت أعداد كبيرة من مواطني بورسعيد إضافة إلى الرحلات الخارجية من مختلف أنحاء الجمهورية.

كما سيشهد الموسم الحالي، استقطاب سفن عديدة فأولى رحلاتها والذى يستمر حتى ديسمبر 2024، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية ذات الطراز العالي وبرنامجها المتكامل لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تقدمه من كافة الاستعدادات التامة والدعم للنهوض بالسياحة وإتاحة المزيد من التيسيرات بما يسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة وزيادة الدخل القومي.

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بورسعيد رجالات سائحين ميماء سياحي ميناء

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