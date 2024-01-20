السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية لشارع الأمين

جانب من رصف وتوسيع
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال وضع طبقة الأسفلت السطحية لشارع الأمين بدءًا من تقاطعه مع شارع عادل الشربيني وحتى العبور، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي المناخ.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل، وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجَّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقًا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
جانب من رصف وتوسيع الطرق ببورسعيد
بورسعيد توسعة طريق 10 سنوات على تأسيسها أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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