مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم

صلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة العذراء مريم الكائنة بشارع محمد على ببورسعيد بمشاركة أعداد كبيرة من الإخوة الأقباط الأرثوذكس الذين أتوا من كل حدب وصوب لأداء القداس.

ويشارك في الصلوات الخاصة بتلك المناسبة الدينية كهنة كنيسة العذراء مريم والشمامسة وشعب الكنيسة من جميع الأعمار.

الاستنفار الأمني

على جانب آخر، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمني مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.

ويحتفل الإخوة المسيحيون بجميع محافظات مصر لا سيما محافظة بورسعيد بعيد الغطاس المجيد، والمعروف باسم عيد الظهور الإلهي، وذلك كل عام يوم 19 يناير، وهو يتزامن مع ذكرى عماد السيد المسيح علي يد يوحنا المعمدان، ويرتبط هذا العيد ببعض المظاهر الاحتفالية التي ما زالت تتم حتى وقتنا الحالي مثل تناول مأكولات معينة مثل القلقاس والقصب.

وعيد الغطاس أو عيد العماد يرمز فى الديانة المسيحية لذكرى معمودية المسيح فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان وقد نزلت حمامة من السماء ووقفت على كتف المسيح فى ذلك الوقت، حيث إن عملية التعميد تتم من خلال تغطيس الطفل بالماء، وذلك على حسب المعتقدات المسيحية.

IMG-20240119-WA0242

IMG-20240119-WA0241

IMG-20240119-WA0237

IMG-20240119-WA0238

IMG-20240119-WA0235

IMG-20240119-WA0230

IMG-20240119-WA0231

IMG-20240119-WA0226

IMG-20240119-WA0221

IMG-20240119-WA0220

IMG-20240119-WA0222

IMG-20240119-WA0218