الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

صلى الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة العذراء مريم الكائنة بشارع محمد على ببورسعيد بمشاركة أعداد كبيرة من الإخوة الأقباط الأرثوذكس الذين أتوا من كل حدب وصوب لأداء القداس.

ويشارك في الصلوات الخاصة بتلك المناسبة الدينية كهنة كنيسة العذراء مريم والشمامسة وشعب الكنيسة من جميع الأعمار.

الاستنفار الأمني

على جانب آخر، شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمني مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.

ويحتفل الإخوة المسيحيون بجميع محافظات مصر لا سيما محافظة بورسعيد بعيد الغطاس المجيد، والمعروف باسم عيد الظهور الإلهي، وذلك كل عام يوم 19 يناير، وهو يتزامن مع ذكرى عماد السيد المسيح علي يد يوحنا المعمدان، ويرتبط هذا العيد ببعض المظاهر الاحتفالية التي ما زالت تتم حتى وقتنا الحالي مثل تناول مأكولات معينة مثل القلقاس والقصب.

وعيد الغطاس أو عيد العماد يرمز فى الديانة المسيحية لذكرى معمودية المسيح فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان وقد نزلت حمامة من السماء ووقفت على كتف المسيح فى ذلك الوقت، حيث إن عملية التعميد تتم من خلال تغطيس الطفل بالماء، وذلك على حسب المعتقدات المسيحية.  

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بورسعيد كنيسة مطران المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه كنائس

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