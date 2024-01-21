الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان يلتقي رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد

الغضبان يلتقي رئيس
الغضبان يلتقي رئيس فرع ثاني هيئة قضايا الدولة ببورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم، المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، وعدد من المستشارين، وذلك بمقرهيئة قضايا الدولة بالديوان العام.

وأعرب اللواء عادل الغضبان، عن سعادته بزيارة المستشارين بمقر هيئة قضايا الدولة، مشيدًا بدور رجال القضاء المصرى فى تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، كما أشاد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا بأن هيئة قضايا الدولة تعد  الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

ومن جانبه، تقدم المستشار محمود موسى رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة  بالشكر لمحافظ بورسعيد على زيارته، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت إنجازًا غير مسبوقًا تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، وأن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الأجهزة التنفيذية ورجال الهيئة، متمنيًا مزيد من الإنجازات والتطور لمحافظة بورسعيد.

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بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الغضبان قضايا الدولة زيارة

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