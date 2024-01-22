على متن سفينتين.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 3874 سيارة لذوى الهمم

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، أن ميناء غرب بورسعيد، قد استقبل سفينة الرورو العملاقة SANG SHIN القادمة من كوريا بحمولة 1993 سيارة لذوى الهمم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة وتخزينها فى المخازن المخصصة لها تمهيدا لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وغادرت السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ مستكملة رحلتها البحرية إلى ليبيا، كان الميناء قد انتهى من تفريغ سفينة الرورو GMT ASTRO القادمة من كوريا، والتي تستكمل رحلتها البحرية إلى تركيا.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات التفريغ على الأرصفة.

ميناء بورسعيد السياحي حقق أرقاما قياسية لحركة السياحة البحرية وزيادة كبيرة في عدد الزوار

وفي شأن آخر أعلن المكتب الاعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر، اليوم، أن ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حقق أرقاما قياسية لحركة السياحة البحرية وزيادة كبيرة في عدد الزوار على التوالي في الموسم السياحي من العام الماضى 2023

وشهد الميناء منذ فترة نشاطا" ملحوظا" في استقبال رحلات سياحة اليوم الواحد لليخوت والسفن السياحية العملاقة بمختلف أشكالها وجنسياتها ضمن جولاتهم الأولى بزيارتهم لمصر ،وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية فى مصر واستقبال ما يقرب من 25.440 راكبا" وطاقما" بحرى قدموا على متن 18 سفينة و4 يخوت سياحية من بينها السفينة كريستال السماوية، كوستا باسيفكا،باسيفيك ورلد،نوتيكا،نورويجان جيم، رزليانت ليدى،بروليس،اماديا،سيرينا،كلب ميد 2،شاديانا، بوليت ' سيلفانا سيلفر. واليخوت اليخت هارموني، في اطار رحلات سياحة اليوم الواحد بواقع رحلتين منتظمتين في النصف الأول من العام الجاري واليخت اميرالد سقارة ، جينيس.

جدير بالذكر أن ميناء بورسعيد السياحي استقبل السفينة لوجوس هوب اكبر مكتبة عائمة في العالم والتي استمرت قرابة ال20 يوما" بالميناء ،وقد وصل عدد زائريها الى أكثر من 100 ألف زائر بخلاف الأطفال وكبار السن وذوى القدرات الخاصة لزيارة المعرض القائم على متنها حيث توافدت اعداد كبيرة من مواطني بورسعيد إضافة الى الرحلات الخارجية من مختلف أنحاء الجمهورية.

كما سيشهد الموسم الحالى، استقطاب سفن عديدة فأولى رحلاتها والذى يستمر حتى ديسمبر 2024