موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية
انطلقت امتحانات الصف الثالث الاعدادي منذ الأسبوع الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، لذلك يبحث الكثيرين عن موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي خاصة في محافظة الدقهلية.
ننشر في التقرير التالي موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية وموعد بداية الترم الثاني.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024
تنتهي امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الدقهلية يوم الخميس 25 يناير 2024 ويكون الجدول المتبقي كالتالي
الاثنين 22 يناير 2024
للغة الاجنبية من الساعة 9 حتى الساعة 11
الحاسب الآلي من الساعة 11:15 وحتى الساعة 12:15
الثلاثاء 23 يناير 2024
الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11
التربية الفنية من الساعة 11:15 وحتى الساعة 1:15
الاربعاء 24 يناير 2024
الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الخميس 25 يناير 2024
العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11
المتبقي من امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024
الاثنين 22 يناير 2024
اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الثلاثاء 23 يناير 2024
الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
الأربعاء 24 يناير 2024
العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024
الاثنين 22 يناير 2024
اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11
التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1
الثلاثاء 23 يناير 2024
مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30
الأربعاء 24 يناير 2024
مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11
التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية من الساعة 11.30 حتى الساعة 12.30
موعد بداية الترم الثاني 2024
تنتهي اجازة نصف الترم يوم 8 فبراير 2024 بحيث يبدأ الترم الثاني للعام الدراسي الجاري من السبت 10 فبراير 2024.
ويستمر الترم الثاني حتى مايو بامتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية ويكون شهر يونيو موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي.
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