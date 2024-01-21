الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

موعد انتهاء جدول
موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

انطلقت امتحانات الصف الثالث الاعدادي منذ الأسبوع الماضي في مختلف محافظات الجمهورية، لذلك يبحث الكثيرين عن موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي خاصة في محافظة الدقهلية. 

ننشر في التقرير التالي موعد انتهاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية  وموعد بداية الترم الثاني. 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 

تنتهي امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الدقهلية يوم الخميس 25 يناير 2024  ويكون الجدول المتبقي كالتالي

الاثنين 22 يناير 2024

للغة الاجنبية من الساعة 9 حتى الساعة 11 

الحاسب الآلي من الساعة 11:15 وحتى الساعة 12:15 

الثلاثاء 23 يناير 2024 

الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

التربية الفنية من الساعة 11:15 وحتى الساعة 1:15 

الاربعاء 24 يناير 2024 

الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

الخميس 25 يناير 2024

العلوم من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

المتبقي من امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024

 

الاثنين 22 يناير 2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

 

الثلاثاء 23 يناير 2024

الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

 

الأربعاء 24 يناير 2024

العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

بدأ العد التنازلي.. آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024

 

الاثنين 22 يناير 2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة  1

 

الثلاثاء 23 يناير 2024

مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 

التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30 

 

الأربعاء 24 يناير 2024

مادة الدراسات الاجتماعية  من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 

التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية من الساعة 11.30 حتى الساعة 12.30 

 

موعد بداية الترم الثاني 2024 

 

تنتهي اجازة نصف الترم يوم 8 فبراير 2024 بحيث يبدأ الترم الثاني للعام الدراسي الجاري من السبت 10 فبراير 2024. 

 

ويستمر الترم الثاني حتى مايو بامتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية ويكون شهر يونيو موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي. 

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية موعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالجيزة موعد بداية الترم الثاني 2024 المتبقي من امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الصف الثالث الاعدادي

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