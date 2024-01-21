الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب الموبايل.. محافظ الجيزة يوقف معلما عن العمل 3 أشهر ويلغي امتحانات 4 طلاب

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وقف المعلم "م.ح.أ" بإدارة 6 أكتوبر التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالته إلى النيابة الإدارية، وذلك لضبطه باستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة والاخلال بأعمال الامتحانات.
 وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم إلغاء امتحان الترم الأول لـ 4 طلاب بإدارات (أكتوبر، الهرم، جنوب، كرداسة) التعليمية في امتحان الشهادة الإعدادية، لحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش وذلك لاخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

 

التشديد على الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالسادة المعلمين والطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان حيث أنه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الأمتحانات أمن قومي وواجب وطني.

وجاءت الأعمال من خلال المتابعة المستمرة للسادة مديري عموم الإدارات التعليمية، وذلك لتنفيذ تعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لرصد أي سلبيات تعوق سير العملية الامتحانية.

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