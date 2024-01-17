وكيل تعليم الجيزة يتابع إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة وسط إجراءات أمنية مشددة

تابع أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة في حضور سمية الخطيب، وكيل المديرية وسحر مصطفى، مدير عام الشؤون التنفيذية، وأمل مبروك، مدير عام التعليم العام، إجراءات نقل وتوزيع صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024.

يأتي ذلك ضمن استعدادات وتجهيزات قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتي انطلقت اليوم بامتحان اللغة العربية والخط العربي.

ووجَّه وكيل الوزارة، خالص الشكر والتقدير للجميع على الجهد المبذول في تأمين ومتابعة إجراءات نقل الصناديق لمقار التوزيع بأرجاء المحافظة.

محافظ الجيزة يتابع انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان تفقد محافظ الجيزة، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها صباح اليوم الأربعاء، على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي ٢٠٠ ألف و٨٥ طالبًا الامتحانات ذلك العام داخل ٦٩٨ لجنة امتحانية.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات وتوافر كل التسهيلات الي جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشؤون الصحية بالعيادة الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة للطلاب.

وشدد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب.

شملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس ( العجوزة الثانوية الإعدادية للبنات بحى العجوزة ) و( هشام شتا الإعدادية بنات ) بحى العمرانية.

وحرص المحافظ على متابعة موقف الأحياء والمراكز والمدن والخاص بتمهيد محيط اللجان ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين، مشددًا على الوحدات المحلية بضرورة منع أية مصادر للضوضاء أو تجمعات القمامة وتيسير الحركة المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

وكيل تعليم الجيزة خلال متابعته

وكيل تعليم الجيزة خلال متابعته

وكيل تعليم الجيزة خلال متابعته