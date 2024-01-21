الخارجية الروسية: اعتداء أوكرانيا على دونيتسك عمل إرهابي

قالت الخارجية الروسية، إن اعتداء أوكرانيا على دونيتسك يعتبر عمل إرهابي، واتهمت كييف بارتكابها جرائم حرب.

وذكرت الخارجية الروسية، أن كييف تفتقر لإرادة تحقيق السلام، وفقا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

وقتل 18 شخصا على الأقل، وأصيب 13 آخرين في ضربة أوكرانية، اليوم الأحد، على سوق في دونيتسك بشرق أوكرانيا، وقال حاكم منطقة دونيتسك المعين من قبل موسكو، دنيس بوشيلين، على تلغرام "يتم تحديث المعلومات بشأن نتائج القصف المروع على حي كيروف. في الوقت الحالي هناك 18 قتيلا و13 جريحا".