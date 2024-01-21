الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء سلوفاكيا: نعارض انضمام أوكرانيا للناتو

رئيس الوزراء السلوفاكي
رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو

 قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو إنه سيعلن "معارضة" بلاده لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال المقرر عقده في 24 يناير في أوجهورود.

 ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن فيكو قوله إنه "على وجه الخصوص، ضد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، وسيستخدم حق النقض (الفيتو) ويمنعها"، معتبرة أن انضمامها "سيكون بمثابة الأساس لحرب عالمية ثالثة".

ووعد روبرت فيكو بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أوجهورود (غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا). وأكد - مجددا - أن سلوفاكيا لن تقدم أسلحة لأوكرانيا على مستوى الحكومة.

وفي الوقت نفسه، قال إنه لا توجد عقبات أمام إمدادات الأسلحة التجارية.

وأعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال مؤخرا أنه سيجتمع في الأسابيع المقبلة مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لمناقشة العقبات التي تعترض تنفيذ برنامج" مرفق أوكرانيا".

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