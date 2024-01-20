السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عروسان من غزة يحتفيان بزفافهما رغم العدوان الإسرائيلى على القطاع (فيديو)

عروسان من غزة
عروسان من غزة

محمد الغندور كان يرغب بإقامة حفل زفاف كبير لعروسه، لكن بعد اندلاع العدوان اضطر الشاب وخطيبته للفرار من منزليهما، وتزوجا في أحد المخيمات برفح الفلسطينية.

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا عن العروسين، واحتفالهما بالزفاف رغم العدوان على غزة.

احتفل الغندور وعروسه مع مجموعة صغيرة من الأقارب داخل خيمة النازحين، وقال العريس: "كان نفسي في حفلة وفرح، أحتفل أنا وأصحابي وأولاد عمي اللي بتمجد فيهم يقفوا معايا، لكن عندنا 20 شهيد من أولاد عمي".

وقالت والدة العروس: "هي أول فرحتنا، أول فرحة تدخل بيتنا، كان حلمي نعملها فرح، كنا نخطط لأشياء كثيرة، جهزناها، لكن راح كله في القصف، ولما حزنت قلت لها المال يتعوض، افرحي إننا حواليكي، بالرغم من أن أهلنا في غزة، وعندنا شهداء وجرحى، الفرحة مكسورة". 

حفل زفاف العدوان رفح الفلسطينية المخيمات غزة العدوان على غزة

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