السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غزة في مهب الريح.. الأطفال يواجهون شبح الموت من البرد

أطفال غزة
أطفال غزة

مع بداية فصل شتاء هذا العام، يواجه أهالي غزة ظروفًا قاسية للغاية، ما بين الحرب والقصف المستمر بلاهوادة على مناطق سكنية تضم مدنيين، وما بين نقص الماء والغذاء ووسائل الطاقة جميعها، إلى جانب تراجع درجات الحرارة في ظل نزوحهم إلى الخيام للهروب من القصف الإسرائيلي.

ومما لا شك فيه أنه لا يمكن للخيام البلاستيكية، أن تحمي هؤلاء البشر من لدغات البرد القارس، والأمطار التي تخترق الخيام لتصل إلى محتوياتها وقد تتسبب في دمارها.

أخبار فاتتك| موعد نهائى كأس الأمم الإفريقية 2024.. وعودة الاتصالات فى غزة بعد انقطاع 8 أيام

البرد ينتهك أطفال غزة

مع تراجع درجات الحرارة ظهرت حالات وفيات بين الأطفال في غزة، ليس بسبب القصف أونقص الطعام، وإنما بسبب البرد، الذي يؤدي إلى خلل في الدورة الدموية، ومن ثم يؤدي إلى الوفاة، ولم ينج الأطفال الرضع من الوفاة بسبب البرد أيضَا ولم تحميهم الأغطية والخيام من شبح الموت.

مشهد مؤسف

وفي مشهد أقل ما يقال عنه أنه مؤسف للغاية، يخلع أهالي غزة ملابسهم لتدفئة أبنائهم والحفاظ على درجة حرارة أجسامهم، خاصة مع هبوب الرياح وتساقط الأمطار، فلم يعد أمامهم حلول أخرى، لحماية أبنائهم.

توزيع البطاطين

ورغم الظروف القاسية والقصف المستمر، إلا أن بعض أهالي غزة، لم يبخلوا بالزكاة على إخوانهم، وتوزيع البطاطين والأغطية الشتوية، والأطعمة، لحمايتهم من البرد سواء في الخيام أو في المستشفيات التي يفترش بعض أهالي غزة الأرض فيه بعد هدم منازلهم بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أو في المدارس التي أصبحت أماكن مكتظة بالنازحين، دون أدنى مراعاة للاجراءات الوقائية الصحية، حيث يمكن أن يتسبب الازدحام في تفشي وانتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة في ظل نقص المياه النظيفة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

غزة الموت القصف الإسرائيلى الماء الغذاء تراجع درجات الحرارة

مواد متعلقة

قصف جوى ومدفعى مكثف لأحياء شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

12 مجزرة فى اليوم 106 من العدوان الإسرائيلى على غزة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

التحريات تكشف سبب خناقة حمو بيكا في كافية بأكتوبر

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

القبض على حمو بيكا في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب