السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

12 مجزرة في اليوم 106 من العدوان الإسرائيلي على غزة

قصف غزة
قصف غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الـ 106 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، مساء الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 142 شهيدًا و278 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل. وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه:

  • شن سلسلة غارات عنيفة على مدينتي خان يونس والوسطى.
  • شن سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على بني سهيلا والزنة وعبسان شرقي خان يونس.
  • قصف منزلا غرب خان يونس، خلف 3 شهداء وعدد من الجرحى.
  • قصف منطقتي الكتيبة وحي الأمل وبطن السمين في خان يونس.
  • شن سلسلة غارات عنيفة على شمال القطاع.
  • قصف محيط مستشفى الأمل في خان يونس، خلف العديد من الشهداء والجرحى.
  • نسف عددًا من المنازل في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.
  • قصف منزلا بمنطقة السكة  في مخيم جباليا شمالي القطاع، أسفر عن 10 شهداء و21 جريحًا.
  • قصف شقة سكنية قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا.
  • قصف مسجد النور في حي الصبرة بمدينة غزة.
  • قصف الشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع بشكل عنيف ومكثف.
  • قصف المناطق الشرقية لمدينة غزة.
  • قصف مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط القطاع مجددًا، ما أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.
  • قصف المناطق القريبة من مسجد إسماعيل أبوشنب في عبسان الكبيرة بخان يونس.
  • قصف تجمع مواطنين خلف "باندا مول" في مدينة غزة، أسفر عن شهداء وجرحى.
  • قصف منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس.
  • قصف مواطنين في مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ما أسفر عن شهداء وجرحى.
  • قصف محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، ما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.
  • نسف مربعا سكنيا جديدا وسط مدينة خان يونس.
  • قصف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
  • قصف حى الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.
  • قصف منزل عائلة درويش بمخيم النصيرات وسط القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى.
  • قصف منطقة سكنية غرب دير البلح وسط القطاع.
  • قصف منزل عائلة أبوعاصي قرب دوار حيدر عبد الشافي غرب مدينة غزة، أسفر عن شهيد و5 إصابات.
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ارتفاع عدد الشهداء والجرحى

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24 ألفًا و762 شهيدًا، وعدد الجرحى 62 ألفًا و108 جريحًا منذ السابع من أكتوبر.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة اليوم 106 من العدوان 12 مجزرة مجازر دامية

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