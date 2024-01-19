الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلجيكا تزود بعثة الاتحاد الأوروبى فى البحر الأحمر بسفينة بحرية

البحر الأحمر
البحر الأحمر

ستقوم بلجيكا بتزويد سفينة بحرية لمهمة الاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، حسبما أفادت قناة VRT البلجيكية، نقلاً عن مصادر حكومية.

وقام العديد من شركات الشحن التجارية بتحويل السفن إلى طرق أخرى في أعقاب الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر، الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن.

 

 

ويستهدف الحوثيون سفن الشحن التي لها علاقات مع إسرائيل، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين وسط حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.

الولايات الأمريكية تنفذ غارتها الخامسة على اليمن

ونفذت الولايات المتحدة غارتها الجوية الخامسة ضد أهداف الحوثيين في اليمن، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، حيث استهدفت الطائرات الأمريكية صواريخ مضادة للسفن قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها "كانت تستهدف جنوب البحر الأحمر وكانت جاهزة للإطلاق". 

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القاهرة الإخبارية: قصف أمريكى على موقع للحوثيين غرب اليمن

وجاءت الغارة مع اعتراف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للصحفيين، بأن قصف الحوثيين لم يوقف بعد هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر.

وبعد فترة وجيزة من تصريحات بايدن، أطلقت ميليشيا الحوثي صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة ناقلة مملوكة للولايات المتحدة أصابت المياه بالقرب من السفينة، لكن لم يتسببا في وقوع إصابات أو أضرار، وفقًا للجيش الأمريكي.

وجاءت تعليقات بايدن بعد ساعات من حث زعيم الحوثيين العالم العربي على مقاطعة جماعية للبضائع الإسرائيلية، حيث قال: إن الهجمات الصاروخية الأمريكية والبريطانية التي شنت على بلاده كانت علامة على أن هجمات الحركة على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل كان لها تأثير.

وفي خطاب مدته ساعة، نقلته وسائل الإعلام العربية، ومليء بالخطاب الديني، قال عبدالملك الحوثي: إنه "لشرف عظيم ونعمة أن نواجه أمريكا مباشرة".

وقال إن استهداف الحوثيين يرجع إلى استعدادهم لاتخاذ خطوات عملية لدعم الفلسطينيين، في حين ظل الموقف العام لقادة العديد من الدول العربية والإسلامية فاترا وضعيفا.

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