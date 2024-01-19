"إسرائيل هيوم": واشنطن تعمل على صفقة كبرى لإنهاء حرب غزة

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على "صفقة إقليمية كبرى" تهدف إلى "استقرار طويل الأمد كجزء من واقع ما بعد الحرب" بعد انتهاء الصراع الحالي في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي لم تذكر اسمه، قوله عن الصفقة: "بصرف النظر عن إنهاء الأعمال العدائية الحالية في غزة، فإنها تتضمن أيضًا تصورًا للتطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، وإطلاق سراح الأسرى، ونظام جديد في غزة".

وأضافت الصحيفة، أن الصفقة تبدو "جزءًا مما أشار إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عندما قال في دافوس (المنتدى الاقتصادي العالمي) هذا الأسبوع، إن إسرائيل بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة".

وأشارت "إسرائيل هيوم"، إلى أن الاتفاق "لا يزال في مرحلة أولية للغاية وليس من الواضح حجم ما تم صياغته في نص أو صيغ فعلية يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحرب واستبدالها بعملية سياسية".

وظهرت هذه الأنباء بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته لإقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو ما بعد الحرب – وهو خلاف آخر تم الإبلاغ عنه بين البلدين.

وتفضل الولايات المتحدة حل الدولتين لإنهاء إراقة الدماء والتوتر في المنطقة، حسب تصريحات مسؤولي وزارة الخارجية.

حصيلة ضحايا الحرب

وتشن إسرائيل هجمات جوية وبرية دموية متواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، وبحسب وزارة الصحة في القطاع الساحلي المحاصر، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 24762 شهيدًا معظمهم من النساء والأطفال، و62108 مصابين.

وأدى الهجوم الإسرائيلي الهمجي إلى نزوح 85% من سكان غزة داخليًا وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، في حين تضررت أو دمرت 60% من البنية التحتية للقطاع، وفقًا للأمم المتحدة.